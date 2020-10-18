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أفغانستان.. انفجار سيارة مفخخة يُخلف 7 قتلى و70 جريحاً

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أفغانستان.. انفجار سيارة مفخخة يُخلف 7 قتلى و70 جريحاً أفغانستان.. انفجار سيارة مفخخة يُخلف 7 قتلى و70 جريحاً
لم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعدُ عن الهجوم

أفغانستان.. انفجار سيارة مفخخة يُخلف 7 قتلى و70 جريحاً

أسفر هجوم بسيارة مفخخة استهدف مقرا للشرطة الأفغانية في ولاية غور غرب البلاد، اليوم الأحد، عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 70 بجروح.

وبينت وزارة الداخلية أن السيارة انفجرت عند مقر شرطة غور نحو الساعة 11:00 صباحا.

من ناحيته، أوضح مسؤول صحي في غور يدعى جمعة غول يعقوبي، أن الضحايا من المدنيين وعناصر الأمن، وفقاً لـ "فرانس 24".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم حاكم ولاية غور عارف عبير، أن الانفجار كان قويا للغاية، وهناك قتلى وجرحى ينقلهم الناس إلى المستشفيات.

وأضاف أن الانفجار ألحق أضرارا بمبان قريبة تعنى بشؤون النساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم، لكن شهد القتال بين حركة طالبان والحكومة تصعيدا في الأسابيع الأخيرة على الرغم من محادثات السلام الجارية في الدوحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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