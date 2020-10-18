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"السديس" يدشن تطبيق "زائرون" ويناقش مستجدات الخدمات الرقمية بالمسجد النبوي

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"السديس" يدشن تطبيق "زائرون" ويناقش مستجدات الخدمات الرقمية بالمسجد النبوي "السديس" يدشن تطبيق "زائرون" ويناقش مستجدات الخدمات الرقمية بالمسجد النبوي
قال: تهدف إلى تنظيم عمليات دخول وخروج الزائرين بما يتوافق مع الطاقات الاستيعاب

ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مستجدات منظومة الخدمات الرقمية المقدمة في وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، وذلك خلال تدشينه للتطبيق الإلكتروني "زائرون".

وأكد أن الخدمة الإلكترونية تهدف إلى تنظيم عمليات دخول وخروج الزائرين من وإلى المسجد النبوي بما يتوافق مع الطاقات الاستيعابية المخصصة مسبقاً، والإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات المعنية للحفاظ على صحة وسلامة القاصدين.

وأشار السديس خلال التدشين إلى أهمية التقنية ووسائلها الحديثة في التطوير المستمر لمنظومة خدمات الوكالة، وتحديثها وفق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة -رعاها الله- من تطور ورقي في المنظومة الخدمية المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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