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"أذربيجان" تعلن عن إسقاط مقاتلة "أرمينية".. ويريفان تنفي

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"أذربيجان" تعلن عن إسقاط مقاتلة "أرمينية".. ويريفان تنفي "أذربيجان" تعلن عن إسقاط مقاتلة "أرمينية".. ويريفان تنفي
تبادل اتهامات بين الجانبين بشأن خرق الهدنة الإنسانية الجديدة

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت طائرة هجومية أخرى من طراز Su-25 تابعة للقوات المسلحة الأرمنية.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن الطائرة كانت تحاول شن غارات جوية على مواقع الجيش الأذربيجاني في اتجاه مقاطعة جبرائيل.

وبحسب " اليوم"، نفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان، إسقاط الطائرة في حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية، وقالت: "المعلومات حول تدمير Su-25 الأرمنية لا تتوافق مع الواقع".

وتبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بشأن خرق الهدنة الإنسانية الجديدة، التي تم الاتفاق عليها أمس السبت، لوقف القتال في إقليم قره باغ، والتي بدأ سريانها في منتصف الليل الماضي.أرمينيا أذربيجان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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