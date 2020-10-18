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بينهم 4 سيدات.. ننشر السيرة الذاتية لـ 6 معينين بـ "الشيوخ" من خريجي "الوطنية للتدريب"

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مصراوي Masrawy

12:46 م الأحد 18 أكتوبر 2020

كتب- محمد نصار:

تنطلق اليوم الأحد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ الجديد وذلك بناء على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد بتاريخ 18 أكتوبر الموافق اليوم.

ويتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو وفقا للتقسيم التالي: (100 بالانتخاب الفردي – 100 بانتخاب القائمة – 100 تم تعيينهم من قبل الرئيس)

وشملت التعيينات الرئاسية المعلن عنها اختيار 6 أعضاء من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وينشر مصراوي السير الذاتية لهم على النحو التالي

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