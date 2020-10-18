أخبار عاجلة

إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات -
فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً -
مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية -
الرائد والشباب وصراع نقاط الصدارة .. والبحث عن الفرحة الأولى بين القادسية وضمك -
اليونان تفرض حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضررًا من "كورونا" -
فى أعلى زيادة يومية.. فرنسا تعلن أن إصابات كورونا تجاوزت 40 ألفاً و126 وفاة -
مع قدوم فصل الشتاء.. كيف نفرق بين الإنفلونزا وكورونا؟ -
تعرف على الوظائف الـ10 الأكثر طلبًا والأقل طلبًا -
لمواجهة تفشى كورونا .. "سلوفاكيا" تفرض قيودًا صارمة على التجول مع إغلاق جزئي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

36 ساعة تدريبية من سلسلة "مهندس عن بُعد" تثري متابعي هيئة المهندسين

Print
36 ساعة تدريبية من سلسلة "مهندس عن بُعد" تثري متابعي هيئة المهندسين 36 ساعة تدريبية من سلسلة "مهندس عن بُعد" تثري متابعي هيئة المهندسين
محتوى اللقاءات راعى تنوع فئات المستفيدين من أعضاء الهيئة والمهتمين

36 ساعة تدريبية من سلسلة

قدّمت الهيئة للمهندسين، سلسلة لقاءات عن توظيف البث المباشر تحت عنوان "مهندس عن بُعد"، بلغت 20 لقاءً، ولا تزال مستمرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ وذلك لبث حلقات تدريبية ومحتوى معرفي تتناول مختلف المواضيع الهندسية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الهيئة بثت 36 ساعة تدريبية وتعريفية بلغت مشاهداتها أكثر من 122 ألف مشاهدة؛ مضيفًا أن محتوى اللقاءات راعت تنوع فئات المستفيدين من أعضاء الهيئة والمهتمين بالهندسة.

وبيّن أن أبرز المحاضرات كانت الاستخدام الآمن لمنظومات تقنية المعلومات، ونمذجة معلومات البناء، وكود البناء السعودي، والإدارة المالية للمشاريع؛ مشيرًا إلى أن من قدّمها دكاترة ومهندسون ومختصون في مجالاتهم.

وأشار إلى أن الهيئة تهتم بإثراء منسوبيها عبر مختلف المنصات؛ إسهامًا منها في تطوير تجاربهم وزيادة معارفهم؛ مشيرًا إلى أن التنويع في المحتوى يراعي الاحتياجات المختلفة والمستجدات وطرح مواضيع راهنة، كما حدث مع تقديم تفاصيل الخطة الاستراتيجية ودور الثورة الصناعية الرابعة في مواكبة أزمة كورونا وغيرها من المواضيع.الهيئة السعودية للمهندسين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تشارك في مؤتمر المانحين في جنيف لدعم اللاجئين الروهينجا

السعودية تشارك في مؤتمر المانحين في جنيف لدعم اللاجئين الروهينجا

بعد تداول فيديو سيدة تستخدم المحول..‫ "السعودية للكهرباء": الاقتراب من المعدات والمحولات خطر يجب الحذر منه

بعد تداول فيديو سيدة تستخدم المحول..‫ "السعودية للكهرباء": الاقتراب من المعدات والمحولات خطر يجب الحذر منه

بعد تداول فيديو سيدة تستخدم المحول..‫ "السعودية للكهرباء": الاقتراب من المعدات والمحولات خطر يجب الحذر منه

بعد تداول فيديو سيدة تستخدم المحول..‫ "السعودية للكهرباء": الاقتراب من المعدات والمحولات خطر يجب الحذر منه

أمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ..المعلمي يؤكد وقوف السعودية بجانب الشعب اللبناني في أزمته

أمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ..المعلمي يؤكد وقوف السعودية بجانب الشعب اللبناني في أزمته

شبكة عيون الإخبارية