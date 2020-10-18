36 ساعة تدريبية من سلسلة "مهندس عن بُعد" تثري متابعي هيئة المهندسين

★ ★ ★ ★ ★

محتوى اللقاءات راعى تنوع فئات المستفيدين من أعضاء الهيئة والمهتمين

قدّمت الهيئة السعودية للمهندسين، سلسلة لقاءات عن توظيف البث المباشر تحت عنوان "مهندس عن بُعد"، بلغت 20 لقاءً، ولا تزال مستمرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ وذلك لبث حلقات تدريبية ومحتوى معرفي تتناول مختلف المواضيع الهندسية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الهيئة بثت 36 ساعة تدريبية وتعريفية بلغت مشاهداتها أكثر من 122 ألف مشاهدة؛ مضيفًا أن محتوى اللقاءات راعت تنوع فئات المستفيدين من أعضاء الهيئة والمهتمين بالهندسة.

وبيّن أن أبرز المحاضرات كانت الاستخدام الآمن لمنظومات تقنية المعلومات، ونمذجة معلومات البناء، وكود البناء السعودي، والإدارة المالية للمشاريع؛ مشيرًا إلى أن من قدّمها دكاترة ومهندسون ومختصون في مجالاتهم.

وأشار إلى أن الهيئة تهتم بإثراء منسوبيها عبر مختلف المنصات؛ إسهامًا منها في تطوير تجاربهم وزيادة معارفهم؛ مشيرًا إلى أن التنويع في المحتوى يراعي الاحتياجات المختلفة والمستجدات وطرح مواضيع راهنة، كما حدث مع تقديم تفاصيل الخطة الاستراتيجية ودور الثورة الصناعية الرابعة في مواكبة أزمة كورونا وغيرها من المواضيع.الهيئة السعودية للمهندسين