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"الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وغيوم وسحب رعدية بمرتفعات عسير وجازان

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"الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وغيوم وسحب رعدية بمرتفعات عسير وجازان "الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وغيوم وسحب رعدية بمرتفعات عسير وجازان
تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً مستقراً على معظم المناطق، وسماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات منطقتَي عسير وجازان، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.سحب رعدية أمطار حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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