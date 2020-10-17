"عليا الوفد" تختار رئيس الهيئة البرلمانية قائمًا بأعمال رئيس الحزب

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماعها، اليوم السبت، اختيار النائب الدكتور محمد عبده ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قائماً بأعمال رئيس الحزب حتى يتم انتخاب رئيس جديد، وتشكيل لجنة خماسية تكون مهمتها تحديد الإجراءات الخاصة بانتخاب رئيس للحزب وإعادة الكشوف بأسماء الهيئة الوفدية وتوجيه دعوة بالحضور.

واعتبرت الهيئة العليا أن قرار رئيس الحزب بهاء أبو شقة الصادر في جريدة الوفد الرسمية، باعتبار منصبه خاليًا من اليوم السبت، الموافق 17 أكتوبر الجاري.

وطالب المهندس نبيل عبدالله عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بإعادة انتخاب وتشكيل المكتب التنفيذي واختيار سكرتير عام موالي للوفديين، مضيفًا أنه بالرغم من تواجد سكرتير عام الوفد فؤاد بدراوي بمقر الحزب، وإخطاره من قبل معظم أعضاء الهيئه العليا بالحضور إلا أنه امتنع عن حضور الاجتماع.

كما طالب عبدالله شباب حزب الوفد بتشكيل لجنة تتولى إدارة المركز الإعلامي، حتى يكون لسان حال الهيئه الوفدية جيمعها، وليس فئة بعينها.

