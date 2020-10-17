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مصراوي Masrawy

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، السيدة سناء محمد رضا، والدة الشهيد البطل عقيد أحمد منسي.

وتوفت السيدة سناء اليوم السبت، وشيعت جنازتها في مقابر العائلة بمحافظة الشرقية، لتدفن بجوار ابنها الشهيد.

وقالت حرم الرئيس السيسي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك": "نودع اليوم إحدى سيدات مصر العظيمات السيدة سناء محمد رضا والدة الشهيد البطل العقيد أحمد صابر منسي، والتي وافتها المنية اليوم بعد رحلة مشرفة من العطاء والبذل، كانت الفقيدة ممن سطرن بتضحياتهن وتضحيات أبنائهن أبلغ الدروس في الانتماء والتضحية، وقدمن النموذج المشرف للوطنية والثبات وفداء الوطن".

وتابعت: "نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته وأن يجمعها بالبطل الشهيد فى جنات النعيم،، وللأسرة الكريمة الصبر والسلوان".