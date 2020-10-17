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حدث في 8 ساعات| تفاصيل أول يوم دراسي.. وفرص عمل براتب يصل لـ15 ألف جنيه

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حدث في 8 ساعات| تفاصيل أول يوم دراسي.. وفرص عمل براتب يصل لـ15 ألف جنيه حدث في 8 ساعات| تفاصيل أول يوم دراسي.. وفرص عمل براتب يصل لـ15 ألف جنيه

مصراوي Masrawy

06:49 م السبت 17 أكتوبر 2020

حدث في 8 ساعات| تفاصيل أول يوم دراسي.. وفرص عمل براتب يصل لـ15 ألف جنيه

أول يوم دراسي

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قالت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم السبت، إنه تم انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وإنه تم صرف ما يقرب من 60% من مقررات شهر أكتوبر الجاري حتى الآن، بجانب استمرار طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين، وذلك في إطار صرف جميع المقررات للبدالين من مخازن شركات الجملة.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا أشار إلى أن الشركات التابعة للوزارة تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر أكتوبر الجاري للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية.

يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت قد قررت صرف كمامة قماش واحدة فقط إجباريًّا بشكل شهري على البطاقات التموينية التى تتضمن 3 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختياريًّا للبطاقات الأخرى.

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