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تعيين اردني مساعدا لأمين عام الأمم المتحدة كمنسق اقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا

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تعيين اردني مساعدا لأمين عام الأمم المتحدة كمنسق اقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا تعيين اردني مساعدا لأمين عام الأمم المتحدة كمنسق اقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا

جى بي سي نيوز :- تم تعيين الاردني السيد مهند هادي برتبة مساعد أمين عام للأمم المتحدة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) في وظيفة المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالملف السوري) . 

تولى هادي منصب المدير الإقليمي لـ"برنامج الأغدية العالمي" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا ووسط آسيا منذ عام 1992.

وهو منسق عملية الطوارئ الإقليمية في سورية والدول المجاورة منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2012،

كما تولى منصب ممثل "برنامج الأغذية العالمي" والمدير القطري في سورية بين 2009 و2012، ومسؤول الدعم اللوجستي الإقليمي في العراق خلال عام 2008، كما كان ضابطاً للوجستيات في بين 2006 و2008، ورئيساً لقسم اللوجستيات في العراق من عمّان بين 2005 و2006، وتولى المنصب ذاته من روما في إيطاليا بين 2004 و2005.

و كان منسقاً للوجستيات في دمشق في "برنامج الأغذية العالمي" بين 2003 و2004، ورئيساً لقسم اللوجستيات في إندونيسيا بين 2002 و2003، ونائباً لرئيس القسم ذاته في السودان بين 2000 و2002، ومدير برنامج في الخرطوم بين 1999 و2000، ورئيساً لقسم اللوجستيات في اليمن بين 1996 و1999، وضابطاً للإغاثة في "منظمة الصليب الأحمر" في الأردن بين 1990 و1991.

يذكر انه : حاصل على بكالوريوس في الأعمال عام 1988 من "جامعة ألاباما" في الولايات المتحدة الأميركية.

جي بي سي نيوز

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