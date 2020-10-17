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"الحجر الزراعي": ارتفاع معدلات تصدير المحاصيل إلى 4.4 مليون طن حتى منتصف أكتوبر

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"الحجر الزراعي": ارتفاع معدلات تصدير المحاصيل إلى 4.4 مليون طن حتى منتصف أكتوبر "الحجر الزراعي": ارتفاع معدلات تصدير المحاصيل إلى 4.4 مليون طن حتى منتصف أكتوبر

مصراوي Masrawy

04:29 م السبت 17 أكتوبر 2020

كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن معدلات تصدير المحاصيل المصرية بالخارج ارتفعت؛ حيث بلغ إجمالي الصادرات حتى الآن 4 ملايين و443 ألفًا و731 طنًّا خلال الفترة من 1 يناير حتى 14 أكتوبر الجاري.

وأضاف العطار، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن الصادرات ارتفعت منذ 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر إلى 100 ألف طن، لافتًا إلى أن ما زالت تبحث عن فتح سوق اليابان بالتنسيق مع وزارتَي التعاون الدولي والخارجية.

وتابع رئيس الحجر الزراعي بأنه تم ارتفاع صادرات الموالح إلى مليون و398 ألفًا و25 طنًّا، وفي المركز الثاني جاءت البطاطس بـ677 ألفًا و980 طنًّا. و345 ألفًا و509 أطنان بصل في المركز الثالث، مشيرًا إلى تطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات الدولية للتصدير، وأن الشحن مستمر.

وأكد العطار أن مصر تمتلك منظومة حجر زراعي قوية تتميز بتطبيق نظم التتبع والتقصي للشحنات من المزرعة حتى مفارش التعبئة بالموانئ والمطارات، بالاضافة إلى تطبيق منظومة العمل بنظام الـGPS الجديدة التي طبقت الشهر الماضي.

وأشار رئيس الحجر الزراعي إلى أن أنه على الرغم من تأثير على البلاد؛ فإن منظومة الحجر الزراعي لم تتوقف وتعمل بكامل طاقتها، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

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