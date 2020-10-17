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رئيس لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني يطالب بإعدام "روحاني".. فما السبب؟

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رئيس لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني يطالب بإعدام "روحاني".. فما السبب؟ رئيس لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني يطالب بإعدام "روحاني".. فما السبب؟
الرئيس دعا مواطنيه إلى اختيار السلام

رئيس لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني يطالب بإعدام

طالب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري، بإعدام الرئيس الإيراني حسن روحاني ألف مرة، بحسب ما أورد اليوم السبت موقع " اليوم".

وفي تغريدة عبر على "تویتر"، قال "ذو النوري: "إن الغالبية العظمى من الإيرانيين لا ترضى بأقل من عزلك ومعاقبتك، بمنطقك يا روحاني، يجب على خامنئي أن يأمر بإعدامك ألف مرة حتى يرضي قلوب الشعب العزيز".

وكان "روحاني" قد تحدث خلال اجتماع الأربعاء الماضي عن الصلح الذي أبرمه الحسن بن علي رضي الله عنهما مع معاوية بن أبي سفيان، فُسر حديثه على أنه دعوة للتفاوض والسلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا "روحاني" في ذلك الحديث الإيرانيين إلى أن يكونوا رجال سلام في زمن السلام، ورجال حرب في زمن الحرب، مشيرا إلى أن إيران تخطئ إذا حاربت في زمن السلام، وصالحت في زمن الحرب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية