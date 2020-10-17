بعد إصابة 4 من حراسه.. "كورونا" يباغت موظفاً في مقر إقامة بابا الفاتيكان

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خضع مع كل المتصلين به للعزل

كشف الفاتيكان، اليوم السبت، أن رجلاً يعيش في نفس مقر إقامة البابا فرنسيس بالفاتيكان، ثبتت إصابته بـ"كوفيد-19" ودخل في عزلة.

وأوضح الفاتيكان في بيان نقلته "رويترز" أن الرجل، الذي لم يكشف عن هويته، ولم تظهر عليه أعراض المرض، غادر منزل سانتا مارتا وخضع للعزل مع آخرين، كان على اتصال مباشر بهم.

وتأكد إصابة أربعة من أعضاء الحرس السويسري، وهم النخبة ذات الملابس الملونة التي تحمي البابا، بفيروس "كورونا" الأسبوع الماضي.

ويخضع البابا فرانسيس، الذي أزيل جزء من إحدى رئتيه أثناء مرضه عندما كان شاباً في موطنه الأرجنتين، لفحص "كورونا" بانتظام.



وكان لدى البابا جدول زمني عادي اليوم، حيث كان يستقبل ثلاثة أشخاص في جماهير خاصة منفصلة ويخاطب مجموعة كبيرة من الشرطة الإيطالية.