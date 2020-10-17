"جوتيريس": العالم فشل في الارتقاء لتحديات كورونا

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شدد على اتخاذ تدابير منسقة

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم السبت، أن العالم المنقسم فشل في الارتقاء إلى مستوى التحدي المتمثل في مكافحة جائحة "كوفيد-19".

واعتبر "جوتيريس" أنه "كان من الممكن فعل المزيد لو عملت الدول معاً لمكافحة المرض، الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أن "كورونا" يمثل تحدياً عالمياً كبيراً للمجتمع الدولي بأسره، وللتعددية بالنسبة له، بصفته الأمين العام للأمم المتحدة.



وشدد على أنه إذا لم تتخذ تدابير منسقة، فإن الفيروس المجهري يمكن أن يدفع ملايين الناس إلى الفقر والجوع، مع آثار اقتصادية مدمرة في السنوات المقبلة.