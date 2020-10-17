أخبار عاجلة

تحت شعار التأثير المضاعف انطلاق #منتدى_مسك_العالمي في نسخته الخامسة لتحفيز الشباب في العالم #MGF2020 -
المنافسة بين المدربين على أشدها .. انتظروا المرحلة قبل الأخيرة من الصوت وبس في #MBCTheVoiceSenior -
هبوط أسعار النفط.. ومزيج برنت عند 42.48 دولار للبرميل -
كريزو تعزّز حضورها في المغرب من خلال أبتكس -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة -
ترامب: سئم الناس من كوفيد 19 والإصغاء لفاوتشي وكل الأغبياء -
"جوجل" تزيل تطبيق "موثوق" من متجرها الإلكتروني.. وتعلن الموعد في أول ديسمبر -
بالاتصال المرئي.. جامعة نجران تطلق برامج تدريبية وتوعوية بالأمن السيبراني -
وزير الطاقة: نعمل بجدية للتغلب على التحديات الراهنة".. ولا خلافات بين أعضاء "أوبك +" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كورونا" يصيب 62212 هنديًّا خلال يوم.. و300 مليون يحصلون على اللقاح قريبًا

Print
"كورونا" يصيب 62212 هنديًّا خلال يوم.. و300 مليون يحصلون على اللقاح قريبًا "كورونا" يصيب 62212 هنديًّا خلال يوم.. و300 مليون يحصلون على اللقاح قريبًا
حصيلة المرضى بالفيروس بلغت 7.43 ملاببن

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، اليوم (السبت)، بمقدار 62212 حالة أخرى أمس.

وبين تقرير إعلامي محلي أن بدأت في تحديد نحو 300 مليون شخص سيحصلون على اللقاح أولًا عندما يكون جاهزًا بحلول نهاية أكتوبر ونوفمبر.

من ناحيتها أوضحت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن العاملين في مجال الصحة والصرف الصحي في الخطوط الأمامية ومسؤولي الشرطة وكبار السن الذين يعانون من أمراض مصاحبة؛ سيحصلون على اللقاح على سبيل الأولوية، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن الخطة التي لا تزال في مرحلة الصياغة، تهدف إلى تغطية 23 في المئة من السكان في المرحلة الأولى.

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا في الهند بلغ 7.43 ملايين اليوم، بعد أن ارتفع بمقدار 62212 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكن عدد الإصابات النشطة تراجع إلى أقل من 800 ألف للمرة الأولى في 1.5 شهر. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تبعث رسالة لمجلس الأمن حول تنصيب طهران سفيرًا لها لدى الحوثي

الحكومة اليمنية تبعث رسالة لمجلس الأمن حول تنصيب طهران سفيرًا لها لدى الحوثي

الحكومة اليمنية تبعث رسالة لمجلس الأمن حول تنصيب طهران سفيرًا لها لدى الحوثي

الحكومة اليمنية تبعث رسالة لمجلس الأمن حول تنصيب طهران سفيرًا لها لدى الحوثي

"الحوثي" يدفن جثثًا "مجهولة".. والحكومة اليمنية: لا نستبعد أن تكون لمختطفين مدنيين

"الحوثي" يدفن جثثًا "مجهولة".. والحكومة اليمنية: لا نستبعد أن تكون لمختطفين مدنيين

"الحوثي" يدفن جثثًا "مجهولة".. والحكومة اليمنية: لا نستبعد أن تكون لمختطفين مدنيين

"الحوثي" يدفن جثثًا "مجهولة".. والحكومة اليمنية: لا نستبعد أن تكون لمختطفين مدنيين

شبكة عيون الإخبارية