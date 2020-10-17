"كورونا" يصيب 62212 هنديًّا خلال يوم.. و300 مليون يحصلون على اللقاح قريبًا

★ ★ ★ ★ ★

حصيلة المرضى بالفيروس بلغت 7.43 ملاببن

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، اليوم (السبت)، بمقدار 62212 حالة أخرى أمس.

وبين تقرير إعلامي محلي أن الحكومة بدأت في تحديد نحو 300 مليون شخص سيحصلون على اللقاح أولًا عندما يكون جاهزًا بحلول نهاية أكتوبر ونوفمبر.

من ناحيتها أوضحت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن العاملين في مجال الصحة والصرف الصحي في الخطوط الأمامية ومسؤولي الشرطة وكبار السن الذين يعانون من أمراض مصاحبة؛ سيحصلون على اللقاح على سبيل الأولوية، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن الخطة التي لا تزال في مرحلة الصياغة، تهدف إلى تغطية 23 في المئة من السكان في المرحلة الأولى.

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا في الهند بلغ 7.43 ملايين اليوم، بعد أن ارتفع بمقدار 62212 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكن عدد الإصابات النشطة تراجع إلى أقل من 800 ألف للمرة الأولى في 1.5 شهر.فيروس كورونا الجديد