سطو وأموال مجهولة واستعراض بأسلحة.. مواطنون ومقيمون بقبضة "الأمن العام"

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اعتداءات على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها وسقوط الجناة.. #تم_القبض

نشر حساب الأمن العام على "تويتر"، مقطع فيديو يرصد نجاحات الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية؛ حيث ذكر أنه تم القبض على مواطن يقوم بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها، وضبط بحوزته عدد من المسروقات.

وقال الأمن العام"، في مقطع الفيديو وعبر وسم #تم_القبض أنه تم القبض على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية وآخر من الجنسية المصرية يقومون بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم 2695 شريحة لشركات اتصال محلية.

وأضاف: "تم القبض على مواطنين ومقيمين من الجنسية السودانية يقومون بتحويل أموال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وقد تم القبض عليهم خلال شروعهم في تحويل مبلغ ثلاثة ملايين و230.725 ريالاً".

وتم القبض على مواطنين وثمانية مقيمين من الجنسية اليمنية امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها، وضبط بحوزتهم عدد من المسروقات.

وأردف "الأمن العام": "تم القبض على مواطنين يرتكبان عدداً من الجرائم تمثلت في السطو على عدد من المنازل وسرقة ما تقدر قيمته بـ 136 ألف ريال، كما تم القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية يقومون بالاعتداء عنوة على أحد المطاعم واستيلائهم على مبالغ مالية ومستندات في خزنته".

وتابع: "تم القبض على مقيمين من الجنسية المصرية يقومان بممارسة أساليب احتيال ونصب على العمالة الوافدة والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال، وعثر بحوزتهما على 23 ألف ريال، كما تم القبض على سبعة مقيمين من الجنسية اليمنية يستعرضون بأسلحة بيضاء ومجسمات لأسلحة نارية داخل قاعة أفراح والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره".

العام