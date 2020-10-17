أخبار عاجلة

كريزو تعزّز حضورها في المغرب من خلال أبتكس -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة -
ترامب: سئم الناس من كوفيد 19 والإصغاء لفاوتشي وكل الأغبياء -
"جوجل" تزيل تطبيق "موثوق" من متجرها الإلكتروني.. وتعلن الموعد في أول ديسمبر -
بالاتصال المرئي.. جامعة نجران تطلق برامج تدريبية وتوعوية بالأمن السيبراني -
وزير الطاقة: نعمل بجدية للتغلب على التحديات الراهنة".. ولا خلافات بين أعضاء "أوبك +" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات -
بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض -
المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً -
الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصبان": لن تدخل المملكة "حرب نفط" إلا في هذه الحالة

Print
"الصبان": لن تدخل المملكة "حرب أسعار نفط" إلا في هذه الحالة "الصبان": لن تدخل المملكة "حرب نفط" إلا في هذه الحالة
قال لـ"سبق": الأوضاع لا تسمح بزيادة الإنتاج في ظل عدم يقين الطلب العالمي

‏كشف المستشار النفطي الدولي الدكتور محمد الصبان أنه لا يمكن للمملكة أن تبادر بالدخول في حرب نفط، إلا لو أجبرت على ذلك بتخلي بعض كبار أعضاء تحالف "اوبك+" عن التزاماتهم بتخفيض الإنتاج حسب الاتفاق المبرم في إبريل الماضي.

‏وقال "الصبان" لـ"سبق": "رأينا مؤخراً ونتيجة للبطء الشديد في تعافي الطلب العالمي على النفط، أن صرحت بعض الدول المنتجة الأعضاء في أوبك+، بأنها تتوقع أن ينتقل أعضاء التحالف إلى مرحلة جديدة من تخفيف خفض الإنتاج النفطي ابتداء من يناير القادم 2021، ملمحة إلى أنها سعيدة بهذا الانتقال، وكأنها تطلب فرض هذا الانتقال بغض النظر عن طبيعة سوق النفط".

‏وأوضح المستشار النفطي الدولي: "أوضاع سوق النفط العالمية قد لا تسمح بزيادة إنتاج نفط اوبك+ حالياً في ظل حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي على النفط، ونتائج عودة الإغلاق من جديد للعديد من الاقتصادات وبالذات في أوروبا نتيجة الموجة الجديدة من ".

‏وبيّن أن اجتماع اللجنة الوزارية لأوبك+، سيعقد الاثنين القادم 19 أكتوبر، لتقييم الأسواق ومدى الالتزام بحصص التخفيض الإنتاجية، والتوصية بالنسبة للاجتماع الموسع الوزاري القادم لتحالف أوبك+ نهاية نوفمبر القادم.

‏أردف: "قد نجد معارضة من بعض أعضاء تحالف أوبك+ للاستمرار بنفس مستوى التخفيض عند 7.7 مليون برميل يومياً، مما يعرض الاتفاق للخطر؛ نتيجة عدم التزام هؤلاء الأعضاء، ويدفع تدريجياً إلى انهيار الاتفاق، ويدفع من لديه طاقة إنتاجية فائضة إلى الضخ بكاملها إعلاناً بحرب سعرية يدفع ثمنها جميع المنتجين".

واختتم: "‏لذا فعلى جميع من أعلن من أعضاء أوبك+، برغبته بزيادة إنتاجه، أن يراعي نتائج ذلك على أسعار النفط، وخاصة في ظل تعرض اتفاق أوبك+ إلى الانهيار، واتجاه كل عضو إلى الدفاع عن حصته في الأسواق".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بريطانيا: 18804 إصابات و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا: 18804 إصابات و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا

متخصصة تحذّر رواد ورائدات الأعمال من نسخ أسعار منتجات المنافسين بالسوق

متخصصة تحذّر رواد ورائدات الأعمال من نسخ أسعار منتجات المنافسين بالسوق

متخصصة تحذّر رواد ورائدات الأعمال من نسخ أسعار منتجات المنافسين بالسوق

متخصصة تحذّر رواد ورائدات الأعمال من نسخ أسعار منتجات المنافسين بالسوق

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 19/10/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 19/10/2020

شبكة عيون الإخبارية