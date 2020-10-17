"تعليم الرياض" يؤكّد ضرورة تسجيل الطلاب والطالبات غير المنتظمين

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"الوهيبي": على جميع المدارس متابعة دخول الطلاب لمنصة "مدرستي"

شدّد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي؛ على ضرورة متابعة الطلاب والطالبات غير المنتظمين، ليتمكنوا من إكمال تعليمهم، من خلال تفعيل الدور الإرشادي للمدرسة في التواصل مع أولياء الأمور، لمعرفة الأسباب والصعوبات التي تواجههم، والعمل على تذليلها وتسخير الجهود المادية والبشرية في ذلك.

وقال "الوهيبي": التعليم عن بُعد حق للجميع، والرحلة التعليمية لن تستثني أحداً، طالباً كان أو طالبة، فالظروف الحالية باتت واقعاً يجب التعامل معه، فأصبحت حُلماً لمستقبل تعليمي رقمي، يضاهي، بل يفوق، مثيله في الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأكد على جميع المدارس المتابعة اليومية لدخول الطلاب والطالبات لمنصة "مدرستي"، ومعرفة مدى تفاعلهم، وتذليل التحديات كافة التي قد تواجههم خلال رحلتهم التعليمية عن بُعد.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري ومديرات مكاتب التعليم بالرياض.

وقدّم "الوهيبي"؛ شكره وتقديره لجهود مكاتب التعليم والمدارس لدورهم الكبير في انطلاقة العام الدراسي بصورة إيجابية مثلى تحقّق من خلاله نقل المجتمع التعليمي للتعليم عن بُعد عبر منصة "مدرستي".

وبيّن أن دور قادة المدارس والمعلمين والمعلمات مهم جداً من خلال تأصيل القيم الإيجابية في نفوس الطلاب والطالبات، وتعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، والمحافظة على السلوك الرقمي في منصات ‫التعليم عن بُعد؛ لحماية أنفسهم والآخرين.