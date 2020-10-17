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مرعب.. شاهد ما حدث لطفل فوق غطاء الصرف الصحي

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فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لطفل فوق غطاء الصرف الصحي مرعب.. شاهد ما حدث لطفل فوق غطاء الصرف الصحي
الألعاب النارية وغاز الميثان سبب ما حدث

فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لطفل فوق غطاء الصرف الصحي

كشف مرعب عن اللحظة التي قطعت لعب الأطفال في مجمع سكني بالصين، حين وضع أحدهم شعلة ألعاب نارية في داخل فتحة في غطاء الصرف الصحي، ليحدث انفجار مروع ويطير طفل في الهواء.

وحسب صحيفة " الديلي ميل " البريطانية، وقع الحادث يوم السبت الماضي في مجمع سكني بمقاطعة كانجل في محافظة قانسو شمالي غرب الصين.

وفي الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة وبثته وسائل إعلام صينية، تظهر مجموعة من الأطفال وهم يلعبون بين المساكن.

وفجأة، سار أحد الأطفال باتجاه بئر الصرف، ثم جلس فوق غطاء البئر، وأشعل مفرقعة نارية ووضعها في ثقب صغير بفتحة الصرف.

وفي اللحظة التالية، وقع انفجار مروع، رفع غطاء الصرف بقوة، وجرى الأطفال وهم يشاهدون صديقهم يطير في الهواء ثم يسقط بجوار إحدى السيارات، بينما اشتعلت النيران في البئر.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن الانفجار كان قوياً حتى أن الطفل طار في الهواء على ارتفاع ثلاثة أمتار، قبل أن يسقط على ظهره، ليجلس بعدها معتدلاً وهو يبكي وينظر في يديه خائفاً ومذهولاً.

وأكدت موظفة من مكتب إدارة المنطقة أن الصبي لم يصب بأذى.

وقالت لمنصة الفيديو الصينية: "لا شيء خطير، كانت الألعاب النارية صغيرة، وحجم الانفجار محدود، ربما كانت المشكلة كبيرة إذا كانت نيران الألعاب ضخمة".

وقالت " الديلي ميل"، تقع مثل هذه الحوادث عادة عندما يشتعل غاز الميثان المتسرب من الصرف الصحي بواسطة ألعاب نارية مشتعلة. الصين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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