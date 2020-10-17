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احذر الإنفلونزا الموسمية.. 7 أعراض ومضاعفات تؤدي إلى الوفاة

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في الوقت الذي يواصل فيه المستجد انتشاره

احذر الإنفلونزا الموسمية.. 7 أعراض ومضاعفات تؤدي إلى الوفاة

تحلّ الأنفلونزا الموسمية هذا العام في الوقت الذي يواصل فيه فيروس كورونا المستجد انتشاره، ما قد يخلط البعض بين الأعراض المصاحبة لهما.

وبحسب وزارة الصحة فإن هناك سبعة أعراض للإنفلونزا الموسمية، هي؛ سيلان الأنف والتهاب الحلق، وألم العضلات، وسعال مستمر وجاف، ورجفة وتعرّق، وصداع، ودرجة حرارة أكثر من 38.

وعن المضاعفات المصاحبة للإنفلونزا الموسمية، فإن البداية مع التهاب الرئتين، والتهاب الشعب الهوائية، والتهاب الأذن، وتسمم الدم، إلى جانب ذلك الوفاة لا سمح الله.

ودعت وزارة الصحة الجميع بالمبادرة بالتطعيم في الوقت الحالي، وذلك للحماية منها وتجنباً لخطر مضاعفاتها.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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