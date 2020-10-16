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وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره البرتغالي في لشبونة

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تناولت العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره البرتغالي في لشبونة

التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية البرتغالي، أوقستو سانتوس سيلفا، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها للبرتغال.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، ورؤية البلدَين المشتركة في مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز السلم والأمن الدوليَّيْن.

كما تناول اللقاء ما تقوم به من جهود خلال رئاستها مجموعة العشرين لتعزيز التعاون في مواجهة جائحة كورونا وآثارها وصولاً إلى التعافي التام.

عقب ذلك عقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا، أكد فيه وزير الخارجية أن هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية سعودي، معبرًا عن سعي البلدين الصديقين إلى تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وقال وزير الخارجية: "نؤمن بأن تعاوننا مع جمهورية البرتغال سيشكِّل قوة للتغلب على تبعات جائحة كورونا الاقتصادية لدى البلدين".

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره البرتغالي في لشبونة

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره البرتغالي في لشبونة

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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