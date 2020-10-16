"بلدي الشرقية" يدعو لاجتماع طارئ بسبب وجود ملاحظات بسوق الخضار

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بسبب العشوائية في التنظيم وبعض مخالفات الإجراءات الاحترازية

دعا رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، لاجتماع طارئ لأعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة يوم الأربعاء القادم، بحضور وكيل الأمين للخدمات؛ وذلك على خلفية وجود ملاحظات على سوق خضار الدمام المركزي بعد جولة ميدانية بالسوق المركزي من قِبَل المجلس البلدي، بمشاركة رئيس المجلس ونائبه محمد آل طالع، وأعضاء المجلس خالد البنعلي، وعلي الأطرش، وتميم المعتوق، ومساعد أمين المجلس عواد الزبيل.

وكشف رئيس المجلس أن المجلس رصد مخالفات بالأنظمة وقلة بأعمال الرقابة، وغياب السعودة، خلال جولة مفاجئة للمجلس البلدي داخل سوق الخضار المركزي بالدمام، ومن أبرزها تدني مستوى النظافة بشكل عام، والعشوائية في التنظيم، وانتشار البسطات غير النظامية، وسوء تخزين وتلف أغذية، إضافة إلى إقامة مزاد عشوائي ينافي الأنظمة واللوائح المنصوص عليها.

وأردف "الشمري"، أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم من جائحة كورونا؛ فقد تَبَيّن من خلال الجولة ضعف عوامل الوقاية من الفيروس.

وأكد أن المجلس سيعقد الاجتماع والعمل على رفع كل التقارير التي رُصدت بعد الجولة والعمل على معرفة الأسباب والقصور الحاصل الذي تسبب في هذا الإهمال غير المبرر، منوهًا باستمرار المجلس للقيام بمثل هذه الجولات المفاجئة في كل الأسواق والمراكز التي يجب أن تتخذ كل الإجراءات الوقائية واتباع الأنظمة واللوائح التي توفر خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين؛ حيث إن المجلس يسعى من خلال جلساته الدورية والطارئة إلى العمل بوتيرة سريعة لمتابعة المشاريع مع الجهات المختصة، والاستمرار في عمل الجولات الميدانية عليها؛ مما يعجل بانتهائها وتسهيل حل المشكلات أو العوائق التي تمنع استمرارها وكذلك الجولات الرقابية.

ولفت إلى أن المجلس في جلسته الطارئة سيركز بشكل كامل على الجولة وما تبعها من سلبيات.

يُذكر أن المجلس البلدي قد غرد أمس بحسابه الرسمي، عن الاجتماع الطارئ؛ حيث توالت الردود بأهمية تكثيف المتابعة على سوق الخضار بالدمام وكل الأسواق مما يرفع من مستوى الجودة فيها وعدم اكتراث أي من العمالة أو غيرهم من عدم المحافظة على نظافة السوق.