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حدث في 8 ساعات| يتفقد محاور شرق القاهرة.. وطرح 125 ألف شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل

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حدث في 8 ساعات| السيسي يتفقد محاور شرق القاهرة.. وطرح 125 ألف شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل حدث في 8 ساعات| يتفقد محاور شرق القاهرة.. وطرح 125 ألف شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل

مصراوي Masrawy

07:03 م الجمعة 16 أكتوبر 2020

حدث في 8 ساعات| السيسي يتفقد محاور شرق القاهرة.. وطرح 125 ألف شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل

كتب- أحمد مسعد:

شهدت ، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها تفقد الرئيس عبدالفتاح الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة امتداد طريق القاهرة/ الإسماعيلية، وجسر السويس، والتطوير الشامل لمحيط نادي الشمس ومطار القاهرة، ومحاور وكباري الربط الجديدة مع إحياء مصر الجديدة، ومدينة نصر، والقاهرة الجديدة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

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