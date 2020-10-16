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حصاد "كورونا".. عدو البشرية يفتك بمليون و100 ألف ضحية حول العالم

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حصاد "كورونا".. عدو البشرية يفتك بمليون و100 ألف ضحية حول العالم حصاد "كورونا".. عدو البشرية يفتك بمليون و100 ألف ضحية حول العالم
وفاة واحدة من أصل خمسٍ سجلت في الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررًا

حصاد

حصد المستجد أرواح أكثر من 1,1 مليون شخص حول العالم؛ وذلك وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" انطلاقًا من مصادر رسمية، الجمعة.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أنه في المجمل سُجلت وفاة 1.100.056 شخصًا بفيروس كورونا، من أصل 38.997.267 إصابة مثبتة.

ويلاحظ أن نحو وفاة واحدة من أصل خمس سجلت في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررًا في العالم، مع تسجيلها 217.798 وفاة و7.985.356 إصابة.

وفي المرتبة الثانية جاءت البرازيل مع 152.460 وفاة و5.169.386 إصابة، ثم الهند (112.161 وفاة و7.370.468 إصابة)، فالمكسيك (85.285 وفاة و834.910 إصابات)، والمملكة المتحدة (43.293 وفاة و673.622 إصابة).فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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