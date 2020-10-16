أطعمة فاسدة وصراصير.. شاهد "البلدية النسائية" تغلق مطعمًا شهيرًا بالطائف

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فيما توعدت رئيستها المخالفين مؤكدة أنه "لا تهاون في صحة المواطن والمقيم"

أغلقت أمانة الطائف؛ ممثلة في "البلدية النسائية الفرعية"، مطعمًا شهيرًا داخل أحد المولات؛ حيث كشفت عن تعمد عمالته تذويب اللحوم في الماء بطريقة غير صحية، وتخزينها وإخفاءها بطريقة غريبة بمواقع غير ملائمة داخل المطعم؛ بخلاف انتشار الحشرات (صراصير) بكثافة داخل المطعم وداخل موقع تحضير الأطعمة، كذلك تدني مستوى نظافة عمالته، ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر يتم إعدادها وتقديمها كوجبات للزبائن.

ودوّنت مراقبات البلدية النسائية كامل الملاحظات على المطعم في محاضر رسمية يتم بناءً عليها فرض أقصى العقوبات الغرامية بحق المنشأة، بعد أن تم إغلاقها ووضع الملصق النظامي بذلك على واجهة المطعم.

رئيسة بلدية الطائف النسائية الفرعية، المهندسة هنوف البقمي، أكدت أنه لا تهاون في كل ما يمس صحة المواطن والمقيم من خلال ما يقدم له من أغذية وغيرها في المطاعم والمحلات التجارية، متوعدةً بأقصى العقوبات النظامية حيال المخالفات في حال رصدها؛ وذلك من خلال جولات رقابية مستمرة تقوم بها المراقبات بالبلدية النسائية، والعمل على تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، والتأكد من التزامها بها.