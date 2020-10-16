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"صحة مكة" تحتفل بتطبيق المعيار الوطني للتطوع لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

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لتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع

احتفلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، بمقرها صباح أمس الأول، بتطبيق المعيار الوطني للتطوع (إدامة)، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، ومدير مشروع مأسسة العمل التطوعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ياسين محمد عبده، وعدد من قياديي الصحة ومن منسقي التطوع الصحي بمنشآت صحة مكة المكرمة ومحافظاتها.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن صحة مكة المكرمة قد طبقت في أعمالها وبرامجها التطوعية، معايير التطوع، المعتمدة بمركز التميز بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضاف: أن "الصحة تسعى للحصول على الاعتماد النهائي، من خلال تأسيس وحدة التطوع وفق المعيار الوطني لإدارة التطوع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعتبر رافدًا مهمًّا لتحقيق المستهدف الوطني (مليون متطوع)، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع ليكون مجتمعًا حيويًّا، مساهمًا في رؤية الوطن الطموح".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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