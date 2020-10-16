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قادتنا وحكومتنا خط أحمر.. "أسواق العثيم" توقف استيراد المنتجات التركية

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أكدت تضامنها مع "حملة المقاطعة" والعمل على سرعة التخلص من المخزون

قادتنا وحكومتنا خط أحمر..

أكدت أسواق العثيم إيقافها استيراد المنتجات التركية، كذلك توجيهها الموردين المحليين بسرعة التخلص من مخزون هذه المنتجات، تضامناً مع الحملة الشعبية ورداً على استفزارات الحكومية التركية.

وقالت شركة أسواق عبدالله العثيم: "نوضح لعملائنا الكرام بأنه تم توجيه إدارات الشركة بإيقاف استيراد جميع المنتجات التركية من دولة تركيا، وإيقاف توريدها من الموردين المحليين والعمل على سرعة التخلص من مخزون هذه المنتجات في جميع فروعها ومستودعاتها وعدم عمل أي طلبات جديدة".

وأوضحت: "جاء هذا القرار تضامناً مع الحملة الشعبية للمقاطعة وإيماناً من الشركة بواجباتها الوطنية ورداً على ما تقوم به التركية من ممارسات تجاه وطننا الغالي".

وشددت، في الوقت ذاته، أن قادتنا وحكومتنا وأمننا هم خط أحمر لا يقبل المساس، موجهين التحية والاحترام للشعب التركي الشقيق بعيدًا عما تقوم به حكومته من تصرفات شائنة.

واختتمت: "نسأل الله أن يحمي وطننا الغالي من كل حاقد وحاسد، ويديم على بلادنا الأمن والأمان، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله,.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية