البترا تحتل المرتبة الأولى كأفضل وجهة سياحية عالمية

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جى بي سي نيوز :- احتلت مدينة البترا الأثرية، المرتبة الأولى كأفضل وجهة سياحية عالمية ينصح بزيارتها بعد فتح باب التنقل والسفر، كما جاءت محمية ضانا ووادي رم والبحر الميت في القائمة التي ضمت عدة مدن سياحية عالمية، بحسب موقع لونلي بلانت السياحي العالمي.

واختار الموقع، الأردن ضمن أفضل 500 وجهة سياحية على مستوى العالم للعام 2020، التي ينصح بزيارتها للاستمتاع بتجربة سفر فريدة ومتنوعة، وكان الموقع قد وضع الأردن في تقييمه مطلع العام الحالي، ضمن قائمة أفضل 10 وجهات لزيارتها في 2020.

وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، أن اختيار البترا كأفضل وجهة سياحية من قبل مؤسسة عالمية موثوقة، يعزز مكانة الأردن السياحية، ويساهم في رفع تنافسيتها بين الأسواق السياحية الكبرى.

وقال إن التنوع الحيوي والمواقع الأثرية والسياحية المتنوعة والفريدة التي يزخر بها الأردن تضعه في مقدمة الدول على الخارطة السياحية كأفضل وجهات للسفر في العالم، مؤكداً أن هذا الاختيار الذي وقع على مدينة البترا كأفضل وجهة سياحية عالمية سيساهم في زيادة أعداد السياح الجدد، ورفع حصة الأردن في سوق السياحة العالمية بالمستقبل.

ووصف موقع لونلي بلانت الأردن، بأنها دولة مختصة بكل ما هو مشوِّق، وعملت على تسهيل رحلة السائح الاستكشافية بأسلوب معاصر، حيث يمنح الزائر تصريحاً يتضمن كلفة التأشيرة ودخولاً إلى أهم المواقع السياحية من خلال "التذكرة الموحدة". وبين الموقع أنه في كل عام، يترقّب محبّو السفر في جميع أرجاء العالم إطلاق "قائمة أهم البلاد الواجب زيارتها" الصادرة عنه، وأصبحت القائمة مرجعهم الأساسي في عالم السفر بما تتناوله من أفكار ووجهات ومستجدات وتجارب سفر للعام التالي.

يشار إلى أن لونلي بلانت موقع إعلامي مختص بالسفر، ويعد ضمن المراجع الأهم على مستوى العالم في تقديم محتوى ومعلومات قيّمة لكل عشّاق السفر منذ عام 1973.