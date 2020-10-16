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بروكسل.. القمة الأوروبية تؤكد الاستمرار في متابعة الموقف شرق المتوسط

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بروكسل.. القمة الأوروبية تؤكد الاستمرار في متابعة الموقف شرق المتوسط بروكسل.. القمة الأوروبية تؤكد الاستمرار في متابعة الموقف شرق المتوسط
عبّروا عن أسفهم لمعاودة تركيا الإجراءات الأحادية والاستفزازية

بروكسل.. القمة الأوروبية تؤكد الاستمرار في متابعة الموقف شرق المتوسط

أكد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم، العمل على توصياته في "1 و2 أكتوبر 2020" المتعلقة بالتوتر شرق المتوسط.

وأعرب المجلس الأوروبي في ختام قمته اليوم في بروكسل، عن أسفهم لمعاودة تركيا الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي قامت بها تركيا في شرق البحر المتوسط؛ بما في ذلك الإجراءات الأخيرة والأنشطة الاستكشافية؛ مطالبًا باحترام قراريْ مجلس الأمن رقم 550 و789 اللذيْن يؤكدان أهمية وضع مدينة فاروشا القبرصية.

وحث المجلس الأوروبي تركيا على التراجع عن هذه الإجراءات، والعمل على تخفيف التوترات بطريقة متسقة ومستدامة؛ مؤكدًا أن المسألة ستبقى قيد النظر من أجل متابعة توصيات قمة 1 و2 أكتوبر 2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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