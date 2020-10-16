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قراء "سبق" يعثرون على مفقود "العارضة".. هنا القصة

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قراء "سبق" يعثرون على مفقود "العارضة".. هنا القصة قراء "سبق" يعثرون على مفقود "العارضة".. هنا القصة
رصدته كاميرات محل شوهد بالقرب منه بخميس مشيط

قراء

عثر أحد قراء "سبق" على الشاب موسى ضيف الله حسن العبدلي، الذي يعاني اعتلالات نفسية، واختفى في ظروف غامضة الجمعة الماضية من منزل أسرته بمحافظة العارضة شرق جازان.

وكان أحد قراء "سبق" قد تواصل مع الأسرة، عبر الرقم المدون في الخبر الذي نشرته "سبق"، وأكد أنه رصد "موسى" في حي بخميس مشيط بمنطقة عسير، قبل التأكد من وجوده فعلًا من خلال كاميرات محل شوهد بالقرب منه.

وقد تسلمت الأسرة ابنها، مقدمة الشكر لصحيفة "سبق" على المساهمة في العثور عليه في وقت قياسي.

وكان الشاب كان قد اختفى بعد يوم من مراجعة المصحة النفسية؛ حيث تقدمت أسرته ببلاغ للجهات المعنية وناشدت من يعثر عليه إبلاغها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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