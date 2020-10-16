ودعت أحبائها برسالة مؤثرة.. وفاة طبيبة أسنان بـ "كورونا" في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

أعلنت أسرة طبيبة الأسنان أماني كيشار، نبأ وفاتها اليوم الجمعة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وتدهورت حالة الطبيبة نهاية شهر سبتمبر الماضي، ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور.

وكتبت الفقيدة في 30 سبتمبر الماضي مودعة أحبائها على صفحتها الشخصية على فيسبوك: "لله الأمر من قبل ومن بعد، فى الطريق إلى الرعاية المركزة بصدر دمنهور، أنا في أمس الحاجة للدعاء، من كان يحمل لي ودًا منكم فليدعو لي دعاء المؤمن للمؤمن عن ظهر غيب مستجاب، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه - كوفيد 19".

وتعد الدكتورة أماني كيشار أول ضحية لكورونا بين أطباء الأسنان في البحيرة، فيما بلغ عدد الضحايا من الأطباء البشريين 13 وفقًا لإحصائية نقابة أطباء البحيرة.