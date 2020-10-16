أخبار عاجلة

بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض -
المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً -
الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء -
نيجيريا.. متظاهرون يقتحمون سجناً ويطلقون سراح السجناء -
فرنسا .. أكثر من ألفي مريض بكورونا في فرنسا في العناية الفائقة -
كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية -
السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G" -
هذه المنطقة الكندية التي لم يدخلها كورونا على الإطلاق.. تعرف على الأسباب؟ -
"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار خلال النهار على مكة والمدينة وارتفاع في درجات الحرارة العظمى -
جمهور التالتة - الفقرة التحليلية لمباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي افريقيا مع أحمد عز وتامر بدوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ودعت أحبائها برسالة مؤثرة.. وفاة طبيبة أسنان بـ "كورونا" في البحيرة

Print
ودعت أحبائها برسالة مؤثرة.. وفاة طبيبة أسنان بـ "كورونا" في البحيرة ودعت أحبائها برسالة مؤثرة.. وفاة طبيبة أسنان بـ "كورونا" في البحيرة

مصراوي Masrawy

11:46 ص الجمعة 16 أكتوبر 2020

البحيرة- أحمد نصرة:

أعلنت أسرة طبيبة الأسنان أماني كيشار، نبأ وفاتها اليوم الجمعة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وتدهورت حالة الطبيبة نهاية شهر سبتمبر الماضي، ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور.

وكتبت الفقيدة في 30 سبتمبر الماضي مودعة أحبائها على صفحتها الشخصية على فيسبوك: "لله الأمر من قبل ومن بعد، فى الطريق إلى الرعاية المركزة بصدر دمنهور، أنا في أمس الحاجة للدعاء، من كان يحمل لي ودًا منكم فليدعو لي دعاء المؤمن للمؤمن عن ظهر غيب مستجاب، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه - كوفيد 19".

وتعد الدكتورة أماني كيشار أول ضحية لكورونا بين أطباء الأسنان في البحيرة، فيما بلغ عدد الضحايا من الأطباء البشريين 13 وفقًا لإحصائية نقابة أطباء البحيرة.

4

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الاتحاد المصري" يطالب بحضور الجماهير.. في حال بلوغ الأهلي والزمالك نهائي أبطال أفريقيا

"الاتحاد المصري" يطالب بحضور الجماهير.. في حال بلوغ الأهلي والزمالك نهائي أبطال أفريقيا

8 الصبح - الهيئة الوطنية تحدد لجان المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب

8 الصبح - الهيئة الوطنية تحدد لجان المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب

8 الصبح - الداخلية تقوم بتوصيل أبناء الشهداء لمدارسهم وتسدد مصروفات غير القادرين

8 الصبح - الداخلية تقوم بتوصيل أبناء الشهداء لمدارسهم وتسدد مصروفات غير القادرين

معرفتش أدافع عن نفسي".. مصراوي يحاور البائع ضحية الاعتداء في شارع بأسيوط"

معرفتش أدافع عن نفسي".. مصراوي يحاور البائع ضحية الاعتداء في شارع بأسيوط"

شبكة عيون الإخبارية