الاتحاد والنصر يتفقان على طي الخلافات.. و"الحسن" يشارك بتدريبات الفريق

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كشفت تقارير صحفية محلية اليوم الخميس اتفاق إدارتي النصر والاتحاد على إغلاق القضية التي رفعتها الأخيرة على المشرف العام لنادي النصر بسبب تفاوضه مع لاعبين اتحاديين عقدهما مازال ساري المفعول.

وذكرت التقارير أن إدارتي النصر والاتحاد اتفقتا على إغلاق القضية المرفوعة بينهما والتعاون في ميادين مشتركة جديدة أهمها انتقالات اللاعبين.

وشهدت الفترة الماضية توتر الأجواء بين ناديي النصر والاتحاد على خلفية تفاوض المشرف العام لنادي النصر مع ثنائي الاتحاد فواز القرني وفهد المولد عقب نهاية مباراتي الفريقين بالدوري السعودي.

ميدانيًا واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته اليوم الخميس استعدادًا للمباراة القادمة ضد الفتح في الدوري السعودي والمقرر إقامتها في يوم الأحد 18 أكتوبر.

حيث التقى روي فيتوريا المدير الفني اللاعبين قبيل بداية المران ثم انطلقت التدريبات الجماعية بتمارين لياقية متنوعة وطبق المدرب البرتغالي عددًا من الجمل التكتيكية.

وشهدت تدريبات النصر اليوم مشاركة الوافد الجديد علي الحسن لاعب الوسط القادم من الفتح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويواجه النصر فريق الفتح يوم الأحد الموافق 18 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.الاتحاد النصر