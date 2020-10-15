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وزارة الرياضة تقيم ورشة عمل لشرح "إستراتيجية دعم الأندية"

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وزارة الرياضة تقيم ورشة عمل لشرح "إستراتيجية دعم الأندية" وزارة الرياضة تقيم ورشة عمل لشرح "إستراتيجية دعم الأندية"

وزارة الرياضة تقيم ورشة عمل لشرح

أقامت وزارة الرياضة ممثلة بفريق عمل إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، ورشة عمل للأندية "عن بعد" على مدى يومين متتاليين، للتعريف بالمبادرات المتاحة للموسم الرياضي 2020 / 2021م، وتوضيح معايير الأهلية وكيفية انضمام الأندية للمبادرات المعلنة.

وسعت وزارة الرياضة من خلال ورشة العمل، إلى شرح وتوضيح كل ما يتعلق بالإستراتيجية في عامها الثاني، لتستفيد الأندية من تطبيقها وكسب النقاط المحددة مسبقًا.

واستهدفت ورشة العمل الرؤساء التنفيذيين ومسؤولي الألعاب المختلفة ومسؤولي الإستراتيجية في كل نادٍ، حيث خُصص يوم الأربعاء لمنسوبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى، فيما خُصص اليوم الخميس للمعنيين في أندية الدرجتين الثانية والثالثة.

يُذكر أنّ وزارة الرياضة أعلنت الخميس الماضي إستراتيجية دعم الأندية للعام الثاني على التوالي، التي تضمّنت إضافة خمس ألعاب مختلفة ليصبح الإجمالي 15 لعبة، كما شملت الإستراتيجية رفع تقييم مستوى الحوكمة لأندية دوري المحترفين، وتطبيقها على أندية دوري الدرجة الأولى، إضافة إلى تحسين وتطوير مبادرة "الحضور الجماهيري"، بجانب إطلاق مبادرة جديدة بمسمى "تحسين حضور المباراة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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