أخبار عاجلة

كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية -
السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G" -
هذه المنطقة الكندية التي لم يدخلها كورونا على الإطلاق.. تعرف على الأسباب؟ -
"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار خلال النهار على مكة والمدينة وارتفاع في درجات الحرارة العظمى -
جمهور التالتة - الفقرة التحليلية لمباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي افريقيا مع أحمد عز وتامر بدوي -
ملعب ONTime -اللقاء الخاص مع"علاء عزت وعمرو الدردير وعمر الأيوبي" بضيافة(سيف زاهر) بتاريخ 19/10/2021 -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "عمرو جمال" بضيافة(سيف زاهر) بتاريخ 19/10/2020 -
ملعب ONTime - توقعات ضيوف الأستديو فى حالة وصول الأهلي والزمالك لنهائي أفريقيا مين يكسب؟ -
ملعب ONTime - علاء عزت: النادي الأهلي صاحب أقوى آداء في فرق نصف نهائي أفريقيا بشهادة المغاربة -
ملعب ONTime - عمرو الدردير : مبارة نصف النهائي لم تنتهي للأهلي والزمالك والزمالك أفضل فنيا من الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ختان طفلة" بطريقة بدائية يستنفر عدداً من الجهات المختصة بعسير

Print
"ختان طفلة" بطريقة بدائية يستنفر عدداً من الجهات المختصة بعسير "ختان طفلة" بطريقة بدائية يستنفر عدداً من الجهات المختصة بعسير
النيابة أشعرت الإمارة بالواقعة وأمير المنطقة وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة

تسبب ختان أسرة لطفلتها في المنزل بطريقة بدائية في استنفار عدد من الجهات المختصة نظراً للإيذاء الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الطفلة.

وكانت النيابة العامة بمنطقة عسير قد أشعرت إمارة المنطقة بواقعة الإيذاء الذي تعرضت له طفلة من والديها واللذين قاما بختانها في المنزل دون استشعار لما يمكن أن يترتب على ذلك من أضرار ومضاعفات.

وأصدر الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير توجيهاً عاجلاً باتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات وفقاً لنظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية وضرورة توعية المجتمع بأضرار عادة ختان الإناث في المنزل حفاظاً على الصحة العامة ولما قد يحدثه ذلك من مضاعفات صحية واجتماعية.

وأمام هذا وجه مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعسير جميع مديري المساجد بإبلاغ خطباء الجوامع بالتطرق للموضوع وتوجيه الأسر وتوعيتها وتبصيرها بالمخاطر الطبية والاجتماعية حيال هذه العادة وتجنبها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض

بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً

الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء

الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء

نيجيريا.. متظاهرون يقتحمون سجناً ويطلقون سراح السجناء

نيجيريا.. متظاهرون يقتحمون سجناً ويطلقون سراح السجناء

شبكة عيون الإخبارية