أخبار عاجلة

كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية -
السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G" -
هذه المنطقة الكندية التي لم يدخلها كورونا على الإطلاق.. تعرف على الأسباب؟ -
"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار خلال النهار على مكة والمدينة وارتفاع في درجات الحرارة العظمى -
جمهور التالتة - الفقرة التحليلية لمباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي افريقيا مع أحمد عز وتامر بدوي -
ملعب ONTime -اللقاء الخاص مع"علاء عزت وعمرو الدردير وعمر الأيوبي" بضيافة(سيف زاهر) بتاريخ 19/10/2021 -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "عمرو جمال" بضيافة(سيف زاهر) بتاريخ 19/10/2020 -
ملعب ONTime - توقعات ضيوف الأستديو فى حالة وصول الأهلي والزمالك لنهائي أفريقيا مين يكسب؟ -
ملعب ONTime - علاء عزت: النادي الأهلي صاحب أقوى آداء في فرق نصف نهائي أفريقيا بشهادة المغاربة -
ملعب ONTime - عمرو الدردير : مبارة نصف النهائي لم تنتهي للأهلي والزمالك والزمالك أفضل فنيا من الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كرة الطاولة.. تجهز الشباب لمواجهة أبها "دوريًّا"

Print
في افتتاح دوري المحترفين لكرة القدم

كرة الطاولة.. تجهز الشباب لمواجهة أبها

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحضيراته تحت قيادة المدرب نيـدرو كايشينيا، وذلـك تأهبًا للقاء فريق أبها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى مـن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الفريق الشبابي بتمارين إحماء وتسخين لياقية خفيفة؛ حيث أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق بعض التمارين الترفيهية عن طريق لعب كرة الطاولة بالأرجل.

وطبق اللاعبون الجمل الفنية الخاصة باللقاء في منتصف الملعب، تلاها المدرب بتقسيمة تكتيكية خصصها لتطبيق النهج التكتيكي الذي ينوي تنفيذه في المبـاراة، فضلًا عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية التي سيشارك بها، قبل أن تختتم التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

كرة الطاولة.. تجهز الشباب لمواجهة أبها

كرة الطاولة.. تجهز الشباب لمواجهة أبها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض

بالغة التعقيد والخطورة.. جراحة نادرة لـ"طفلة بقلب خارج القفص الصدري" بالرياض

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً

الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء

الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء

نيجيريا.. متظاهرون يقتحمون سجناً ويطلقون سراح السجناء

نيجيريا.. متظاهرون يقتحمون سجناً ويطلقون سراح السجناء

شبكة عيون الإخبارية