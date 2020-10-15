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ملكة بريطانيا تغادر مقرها للمرة الأولى منذ 7 أشهر.. فأين ذهبت؟

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ملكة بريطانيا تغادر مقرها للمرة الأولى منذ 7 أشهر.. فأين ذهبت؟ ملكة بريطانيا تغادر مقرها للمرة الأولى منذ 7 أشهر.. فأين ذهبت؟
إجراء فحص "كورونا" لكل الأشخاص المفترض تعاملها معهم

ملكة بريطانيا تغادر مقرها للمرة الأولى منذ 7 أشهر.. فأين ذهبت؟

شاركت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، في أول لقاء عام لها خارج مقر إقامتها منذ بدء تفشي كورونا في بريطانيا قبل 7 أشهر.

وتفقدت الملكة مختبر بورتون تاون العسكري في جنوب غرب المملكة، وفقاً لـ "رويترز".

والتقت الملكة (94 عاماً) برفقة حفيدها الأمير ويليام باحثين يعملون على .

واتخذت السلطات إجراءات احترازية قبل زيارة الملكة للمختبر، منها فحص الأشخاص الـ48 الذين ستلتقيهم، وقد أطلت الملكة أمام المصورين من دون كمامة.

وهذه المرة الأولى التي تغادر الملكة مقرّها الملكي منذ تطبيق تدابير الحجر في مارس (آذار) الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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