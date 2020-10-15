"أمير تبوك" يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة

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وجه بوضع الخطط والإجراءات الوقائية للحد من الحوادث ونشر الوعي

رأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، رئيس اللجنة العليا للجنة السلامة المرورية في المنطقة، اليوم في قاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة؛ اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبد الله الحقباني، وأعضاء اللجنة العليا ذات العلاقة بالسلامة المرورية.

وفي مستهلّ الاجتماع أكد أمير المنطقة على الدور الهام للجنة من خلال تفعيل دور اللجان المختلفة في مدينة تبوك والمحافظات بالمنطقة وأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية.

وشدد على بذل كافة الجهود والمبادرات لنشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي للسائقين وتعديل الممارسات الخاطئة للاستفادة في كافة المنصات الإلكترونية للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع.

ووجه أمير المنطقة بوضع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الحوادث، كما وجه بإعداد الخطط المرورية التي تعنى بالحركة المرورية، خصوصًا في ساعات الذروة أو خلال المناسبات التي تشهد كثافة مرورية، وكذلك رصد الاختناقات المرورية والمواقع التي تكثر بها الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها التوجيهات اللازمة.