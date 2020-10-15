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"النيابة العامة" و"التجارة" بالحدود الشمالية يبحثان أوجه التعاون بينهما

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"النيابة العامة" و"التجارة" بالحدود الشمالية يبحثان أوجه التعاون بينهما "النيابة العامة" و"التجارة" بالحدود الشمالية يبحثان أوجه التعاون بينهما
فيما يخص نظام مكافحة الغش التجاري والتستر التجاري وغسل الأموال

استقبل رئيس النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية فهد الماجد، أمس، مدير وزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من الجوانب التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل، وبحث أوجه التعاون بين الجهتين وتعزيزها، فيما يخص القضايا المحالة للنيابة المتعلقة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري والتستر التجاري وغسل الأموال، واتُفق على عقد ورش عمل لضمان استيفاء متطلبات القضايا المرفوعة للنيابة العامة.

النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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