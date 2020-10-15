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“الوطنية للإسكان" تُطلق "سرايا الجوان" بالمرحلة الثانية لـ"مرسية" الرياض

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“الوطنية للإسكان" تُطلق "سرايا الجوان" بالمرحلة الثانية لـ"مرسية" الرياض “الوطنية للإسكان" تُطلق "سرايا الجوان" بالمرحلة الثانية لـ"مرسية" الرياض
كأحد المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص

“الوطنية للإسكان

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان مشروع "سرايا الجوان" ضمن مشاريع ضاحية الجوان شمال الرياض – كأحد المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص -؛ إذ يوفر المشروع 936 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسرة .

وأوضحت الشركة أنه يمكن للأسر الراغبة في معاينة الوحدات زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، كما يمكن حجز الوحدات إلكترونياً من خلال موقع وتطبيق "سكني" على الرابط: https://rep.sakani.housing.sa/offplan-projects/630 .

وأضافت الشركة أن المشروع يقع على مساحة تتجاوز 491 ألف متر مربع، ويأتي ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية الذي تنفذه الشركة الوطنية للإسكان بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين المؤهلين، ضمن ضاحية "الجوان" الممتدة على موقع استراتيجي غرب مطار الملك خالد الدولي على مقربة طرق محورية ورئيسية يسهل الانتقال منها وإليها، ويتميز المشروع بتصاميمه المميزة ضمن بيئة عصرية توفر الرفاهية، وبأسعار تبدأ من 769 ألف ريال بأقساط شهرية مُيسرة، بالإضافة إلى تكامل الخدمات والمرافق.

ويأتي مشروع "سرايا الجوان" ضمن مشاريع "مرسية المرحلة الثانية"، والتي تنفذها الشركة الوطنية للإسكان كمطور رئيسي بالتعاون مع مطورين عقاريين فرعيين، وتتجاوز مساحة المشروع في مرحلته الثانية أكثر من 5 ملايين متر مربع، ويوفّر أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية متنوعة تستوعب أكثر من 50 ألف نسمة، ويضم عددًا من المرافق والخدمات التي تحقق جودة الحياة للأسرة السعودية، ضمن ضاحية الجوان التي تمتد على مساحة 11,499,220 وتوفر 22,488 وحدة سكنية متنوعة تتسع لأكثر من 125 ألف نسمة.

ويأتي المشروع ليعكس الدور الريادي الفاعل الذي تعمل الشركة على تحقيقه بالتعاون مع الشركات المتخصصة لتوفير مزيدٍ من المشاريع المستقبلية بما يساعد الأسر على التملّك السكني بالاستفادة من برنامج "سكني" حول مناطق المملكة؛ إذ تمثل المرحلة الثانية من مشروع "مرسية" في ضاحية الجوان بالرياض أحد مستهدفات الشركة لتوفير أحياء سكنية نموذجية تلبّي رغبات المواطنين بالحصول على المسكن المناسب بمواصفات مميّزة ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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