أخبار عاجلة

كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية -
السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G" -
هذه المنطقة الكندية التي لم يدخلها كورونا على الإطلاق.. تعرف على الأسباب؟ -
"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار خلال النهار على مكة والمدينة وارتفاع في درجات الحرارة العظمى -
جمهور التالتة - الفقرة التحليلية لمباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي افريقيا مع أحمد عز وتامر بدوي -
ملعب ONTime -اللقاء الخاص مع"علاء عزت وعمرو الدردير وعمر الأيوبي" بضيافة(سيف زاهر) بتاريخ 19/10/2021 -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "عمرو جمال" بضيافة(سيف زاهر) بتاريخ 19/10/2020 -
ملعب ONTime - توقعات ضيوف الأستديو فى حالة وصول الأهلي والزمالك لنهائي أفريقيا مين يكسب؟ -
ملعب ONTime - علاء عزت: النادي الأهلي صاحب أقوى آداء في فرق نصف نهائي أفريقيا بشهادة المغاربة -
ملعب ONTime - عمرو الدردير : مبارة نصف النهائي لم تنتهي للأهلي والزمالك والزمالك أفضل فنيا من الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور .."الصمعاني" يطلق الجائزة السنوية للقضاة ويكرم المتميزين

Print
أقيم بمقر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض

بالصور ..

كرم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم القضاة الفائزين بجائزة التميز القضائي.
وأشار "لصمعاني" في كلمته أثناء حفل التكريم الذي أقيم بمقر المجلس بالرياض إلى ما يلقاه المرفق العدلي من رعاية كريمة ودعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله -.
وأضاف أن المجلس يهدف من هذه الجائزة إلى تحفيز الكفاءات القضائية المتميزة وتكريمها انطلاقاً من اختصاصاته بالإشراف على القضاة والمحاكم لتحقيق العدالة الناجزة.
كما اعتمد المجلس في وقت سابق جائزة سنوية للقضاة العاملين في المحاكم تحت مسمى (جائزة التميز القضائي)، وتهدف إلى تحفيز القضاة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق العدالة بجودة وإتقان، وخلق بيئة عمل محفزة لتشجيع الإثراء المعرفي القضائي، كما اعتمد معايير التقييم وهي: الإنجاز، والإنتاجية لأعداد الأحكام والقرارات والجلسات والقضايا، ومراعاة المدد النظامية وزمن إغلاق القضايا، ومعيار جودة وسلامة الصياغة والإجراءات واستيفائها، وجودة تسبيب الأحكام وتكييفها ومنطوق الحكم، والإثراء والابتكار، وذلك من خلال تقديم البحوث والدراسات التي من شأنها إثراء المحتوى القضائي إضافة إلى معيار تقييم المستفيدين لعملية التقاضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية

كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية

السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G"

السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G"

هذه المنطقة الكندية التي لم يدخلها كورونا على الإطلاق.. تعرف على الأسباب؟

هذه المنطقة الكندية التي لم يدخلها كورونا على الإطلاق.. تعرف على الأسباب؟

"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار خلال النهار على مكة والمدينة وارتفاع في درجات الحرارة العظمى

"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار خلال النهار على مكة والمدينة وارتفاع في درجات الحرارة العظمى

شبكة عيون الإخبارية