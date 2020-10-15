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"صعوبات التعلم" و"النظيم والجنادرية" يطلقان برامج تدريبية إعلامية

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تشمل دراسة الاحتياج التدريبي وتقديم الاستشارات والخطط التعليمية

وقعت جمعية صعوبات التعلم ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية، مذكرة تفاهم بينهما لإطلاق عدد من البرامج التدريبية في عدد من المجالات من أهمها مجال العلاقات العامة والإعلام.

وجاء توقيع المذكرة بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية صعوبات التعلم الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، وذلك في مقر اللجنة بحي النظيم، ووقعها الأربعاء الماضي كل من: الدكتور زيد بن فلاح الخمشي رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية بالنظيم والجنادرية، وحسن بن أحمد سويد مدير معهد وطن التعلم.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات التعليمية والتربوية والتدريبية والاستشارية، والتعاون في مجال التدريب على العلاقات العامة والإعلام ودراسة الاحتياجات التدريبية وتقديم الاستشارات والخطط التدريبية.

ويعدّ معهد وطن التعلم الذراع التدريبية للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، والتي تعد أول جمعية في المملكة العربية تخدم ذوي صعوبات التعلم، وقد تم تأسيسها عام 1431هـ - 2010م في منطقة الرياض، وتقدم خدمات التشخيص والتعليم والاستشارة والتدريب والتوعية لذوي صعوبات التعلم والمختصين والمختصات لصعوبات التعلم.

فيما تأسست لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية عام 1423هـ بترخيصٍ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتُعنى بالبرامج والمشاريع التعليمية والثقافية والتنموية والاقتصادية والأسرية، ويعمل تحت مظلتها عدد من الكيانات الاجتماعية المتخصصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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