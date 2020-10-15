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"آل جابر": الدماء والمواقف واحدة في كل الجبهات لمواجهة ميليشيا الحوثي

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نشر صورة  للـ 19 جنديًا العائدين اليوم من اليمن

نشر سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن، محمد آل جابر، صورة جمعت الـ 19 جنديًا العائدين اليوم من اليمن، وعلق عليها بقوله: "بمتابعة القيادة، عاد الأبطال، حماة الوطن".

وأضاف السفير آل جابر أن عودة الأبطال السعوديين والسودانيين مع أشقائهم أبطال الجيش اليمني هذا اليوم أكدت أن الدماء والمواقف واحدة في كل الجبهات لمواجهة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ودعا آل جابر بالرحمة للشهداء الأبطال من المملكة والإمارات والسودان ودول التحالف الذين اختلطت دماؤهم مع أبطال وشهداء الجيش اليمني.

وقال في تغريدة ثانية جهود مشكورة ومثمنة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، والصليب الأحمر الدولي لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى، والتي أرجو أن تكون خطوة يتم البناء عليها لاستكمال تنفيذ باقي الاتفاقيات والوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وعودته لمحيطه الخليجي والعربي.

وكان المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن وصول 19 أسيراً من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية مساء اليوم الخميس، من بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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