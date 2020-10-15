أخبار عاجلة

كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية -
السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G" -
هذه المنطقة الكندية التي لم يدخلها كورونا على الإطلاق.. تعرف على الأسباب؟ -
"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار خلال النهار على مكة والمدينة وارتفاع في درجات الحرارة العظمى -
جمهور التالتة - الفقرة التحليلية لمباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي افريقيا مع أحمد عز وتامر بدوي -
ملعب ONTime -اللقاء الخاص مع"علاء عزت وعمرو الدردير وعمر الأيوبي" بضيافة(سيف زاهر) بتاريخ 19/10/2021 -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "عمرو جمال" بضيافة(سيف زاهر) بتاريخ 19/10/2020 -
ملعب ONTime - توقعات ضيوف الأستديو فى حالة وصول الأهلي والزمالك لنهائي أفريقيا مين يكسب؟ -
ملعب ONTime - علاء عزت: النادي الأهلي صاحب أقوى آداء في فرق نصف نهائي أفريقيا بشهادة المغاربة -
ملعب ONTime - عمرو الدردير : مبارة نصف النهائي لم تنتهي للأهلي والزمالك والزمالك أفضل فنيا من الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اكتشاف المواهب هدف أول.. انطلاق بطولة دوري أحياء الرياض

Print

اكتشاف المواهب هدف أول.. انطلاق بطولة دوري أحياء الرياض

انطلقت مساء اليوم بطولة دوري فرق أحياء الرياض برعاية من رئيس نادي الرائد فهد المطوع، وسط حفل مبسط قبل بداية مباراة الافتتاح، بعدها أعلن المطوع افتتاح الدوري، الذي سيساهم باكتشاف العديد من المواهب.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية يتقدمهم مرعي العواجي نائب رئيس رابطة الأحياء في المملكة، ومحمد عادي رئيس رابطة فرق أحياء الرياض، والحكم السابق عبد الرحمن الزيد رئيس دائرة التحكيم برابطة الأحياء، وسعود السبيعي مدير المسؤولية الاجتماعية بنادي الهلال، وأيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط السابق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

اكتشاف المواهب هدف أول.. انطلاق بطولة دوري أحياء الرياض

اكتشاف المواهب هدف أول.. انطلاق بطولة دوري أحياء الرياض

اكتشاف المواهب هدف أول.. انطلاق بطولة دوري أحياء الرياض

اكتشاف المواهب هدف أول.. انطلاق بطولة دوري أحياء الرياض

اكتشاف المواهب هدف أول.. انطلاق بطولة دوري أحياء الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية

كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية

السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G"

السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G"

هذه المنطقة الكندية التي لم يدخلها كورونا على الإطلاق.. تعرف على الأسباب؟

هذه المنطقة الكندية التي لم يدخلها كورونا على الإطلاق.. تعرف على الأسباب؟

"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار خلال النهار على مكة والمدينة وارتفاع في درجات الحرارة العظمى

"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار خلال النهار على مكة والمدينة وارتفاع في درجات الحرارة العظمى

شبكة عيون الإخبارية