أخبار عاجلة

كورونا في 4 دول.. الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة و58 حالة جديدة بكوريا الجنوبية -
السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G" -
هذه المنطقة الكندية التي لم يدخلها كورونا على الإطلاق.. تعرف على الأسباب؟ -
"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار خلال النهار على مكة والمدينة وارتفاع في درجات الحرارة العظمى -
جمهور التالتة - الفقرة التحليلية لمباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي افريقيا مع أحمد عز وتامر بدوي -
ملعب ONTime -اللقاء الخاص مع"علاء عزت وعمرو الدردير وعمر الأيوبي" بضيافة(سيف زاهر) بتاريخ 19/10/2021 -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "عمرو جمال" بضيافة(سيف زاهر) بتاريخ 19/10/2020 -
ملعب ONTime - توقعات ضيوف الأستديو فى حالة وصول الأهلي والزمالك لنهائي أفريقيا مين يكسب؟ -
ملعب ONTime - علاء عزت: النادي الأهلي صاحب أقوى آداء في فرق نصف نهائي أفريقيا بشهادة المغاربة -
ملعب ONTime - عمرو الدردير : مبارة نصف النهائي لم تنتهي للأهلي والزمالك والزمالك أفضل فنيا من الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رابطة الدوري السعودي تحذر اللاعبين: لا احتفال ولا مصافحة بعد إحراز الأهداف

Print
رابطة الدوري السعودي تحذر اللاعبين: لا احتفال ولا مصافحة بعد إحراز الأهداف رابطة الدوري السعودي تحذر اللاعبين: لا احتفال ولا مصافحة بعد إحراز الأهداف
منع تبادل القمصان والالتزام بالبروتوكولات الطبية

رابطة الدوري السعودي تحذر اللاعبين: لا احتفال ولا مصافحة بعد إحراز الأهداف

طالبت رابطة الدوري السعودي للمحترفين الالتزام بالبروتكولات الطبية المشمولة في الدليل الإرشادي الذي أصدرته بالتعاون مع غرفة القيادة والتحكم الطبية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وحذرت اللاعبين من المصافحة والعناق وتبادل القمصان.
وتنطلق، السبت، مباريات الموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من .
ويفرض البروتوكول مجموعة من التوصيات الواجب اتّباعها يوم المباراة، مثل وصول كل فريق في حافلات متعددة وتنجب الازدحام عند غرف الملابس، ووقت الإحماء، ومنعت البروتكولات اللاعبين من المصافحة والعناق عند الاحتفال بتسجيل الأهداف، وتبادل قمصان بعد نهاية المباريات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بريطانيا: 18804 إصابات و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا: 18804 إصابات و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كيف يمكن للنوم أن يحمينا من فيروس كورونا؟

كيف يمكن للنوم أن يحمينا من فيروس كورونا؟

المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية