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"العربية للهلال الأحمر": إطلاق سراح المحتجزين في اليمن خطوة إنسانية

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"العربية للهلال الأحمر": إطلاق سراح المحتجزين في اليمن خطوة إنسانية "العربية للهلال الأحمر": إطلاق سراح المحتجزين في اليمن خطوة إنسانية
منوهة بالدور الذي قام به الهلالان السعودي واليمني في إنجاز هذه المهمة

نوهت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالخطوة الإنسانية المتمثلة في إطلاق سراح المحتجزين والاتفاق الذي تم فيما بين أطراف النزاع في اليمن.

وأشادت المنظمة في بيانٍ لـ"سبق" بالدور الذي يقوم به أعضاء المنظمة "هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر اليمني" في إنجازها العمل الإنساني بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحكم اختصاصها في مسألة إطلاق سراح المحتجزين.

وتؤكد الأمانة العامة للمنظمة العربية أن مثل تلك الخطوات الإنسانية هي في صلب رسالة الهلال الأحمر والصليب الأحمر، مثمنةً تفهم السلطات الحكومية المعنية تمكين الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من ممارسة مهامها، كما تثمن للحكومات أيضاً نظرتها الإنسانية للمحتجزين كأفراد بتخفيف معاناتهم ومن خلفهم أُسرهم الذين ينتظرونهم بفارغ الصبر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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