"السويلم": 32 ألف أسرة استفادت من حلول برنامج سكني خلال سبتمبر الماضي

★ ★ ★ ★ ★

بينها 12 ألف أسرة سكنت منازلها

قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، إن 32 ألف أسرة استفادت من حلول برنامج # سكني خلال سبتمبر الماضي، بينها 12 ألف أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر المستفيدة منذ مطلع العام الجاري إلى 285 ألفًا، ونواصل تقديم المزيد من الخيارات والحلول ضمن إجراءات ميسّرة لخدمة أهالينا في جميع المناطق.

جاء ذلك في تغريده لسيف السويلم على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

