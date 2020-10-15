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أحدث بيانات "كورونا".. هنا عدد الوفيات والإصابات والدول الأكثر تضررًا

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أحدث بيانات "كورونا".. هنا عدد الوفيات والإصابات والدول الأكثر تضررًا أحدث بيانات "كورونا".. هنا عدد الوفيات والإصابات والدول الأكثر تضررًا
جهات عدة توفر إحصاءات مجمعة حول العالم قد يكون بينها بعض الاختلافات

أحدث بيانات

أظهرت بيانات مجمعة لحالات ، أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 38.4 مليونًا حتى صباح اليوم (الخميس)؛ وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 38 مليونًا و442 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 26.6 مليونًا؛ بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و91 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وإسبانيا، وبيرو، والمكسيك، وفرنسا، وجنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة، وإيران، وتشيلي، والعراق.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.

يشار إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات "كورونا" حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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