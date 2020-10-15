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"الصحة" تستعرض تجربتها في تخطيط إدارة تجربة المستفيد في "رواد الأداء"

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"الصحة" تستعرض تجربتها في تخطيط إدارة تجربة المستفيد في "رواد الأداء" "الصحة" تستعرض تجربتها في تخطيط إدارة تجربة المستفيد في "رواد الأداء"
شارك مركز تجربة المريض بورقة عمل تضمنت استراتيجية تحسين الخدمات

استعرضت وزارة الصحة تجربتها الرائدة من خلال ملتقى "رواد الأداء"، الذي نظمه مركز أداء الحكومي أمس الأربعاء في مدينة الرياض بمشاركة عدد من القطاعات المهتمة بتخطيط تجربة المستفيد وتبني أدواتها ومنهجياتها.

وشاركت "الصحة" ممثلةً في مركز تجربة المريض بورقة عمل تضمنت استراتيجية الوزارة في تحسين الخدمات وأهم برامجها وأدواتها الداعمة لذلك كبرنامج قياس تجربة المريض وبرنامج الزائر السري ومركز صحة 937 ومركز الإبداع.

يُذكر أن "الصحة" توجهت نحو إشراك المستفيدين في تطوير الخدمات كخطوة تحولية مهمة نحو تجويد الخدمات الصحية.

واشتمل عرض الوزارة على التعريف ببرنامج قياس تجربة المريض ومنهجيات العمل والممكنات التي يوفرها البرنامج لدعم تحسين جودة الخدمات الصحية، التي تبدأ بالقياس وتنتهي بالتحسين من خلال نموذج حوكمة داعم لإدارة الأداء.

ويقوم قياس رضا المرضى على تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة، سواءً من خلال المنشآت الصحية ومراكز الرعاية الصحية أو من خلال الخدمات الافتراضية.

وأبانت "الصحة" أن فكرة البرنامج تقوم على استبانات متخصصة مصممة لكل رحلة علاجية أو خدمة؛ بهدف التعرف على انطباعات المستفيدين وفرص التحسين الممكنة.

ويعمل البرنامج وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية عن طريق طرف ثالث بما يضمن حيادية النتائج ومصداقيتها، وتتم مقارنة نتائجها بمثيلاتها إقليمياً وعالمياً.وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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