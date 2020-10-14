أخبار عاجلة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
ألهمهم السعوديون.. اليونان وقبرص وأرمينيا ينضمون إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية -
دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"عن بعد".. رئيس "ديوان المظالم" يلتقي المراجعين ويستمع إلى طلباتهم

Print
"عن بعد".. رئيس "ديوان المظالم" يلتقي المراجعين ويستمع إلى طلباتهم "عن بعد".. رئيس "ديوان المظالم" يلتقي المراجعين ويستمع إلى طلباتهم
طالب بتعزيز مستويات التواصل مع المستفيدين تنفيذًا لتعليمات القيادة

التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، المراجعين من خلال تقنية الاتصال المرئي.

ويأتي اللقاء ضمن عدة لقاءات سابقة للاستماع إلى طلبات واستفسارات واقتراحات المراجعين خلال الدور الذي يسعى إليه ديوان المظالم في الاهتمام بتعزيز التواصل الفعال مع المستفيدين وفق أحدث المعايير التقنية، بالإضافة إلى تعزيز مستويات التواصل مع المستفيدين، في ظل ما يحظى به ديوان المظالم من دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

يُذكر أن اللقاء تم عن بعد من خلال الخدمة التي أُطلقت العام الماضي واستفاد منها أكثر من 200 مستفيد، حيث تميزت بتوفير الوقت والجهد لمن يتعذر حضورهم لظروف استثنائية أو جغرافية، بالإضافة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للتقنية في التواصل مع رئاسة الديوان، مما يُسهم في سرعة إجراءات المتابعة ورفع كفاءة الخدمات القضائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة

مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟

مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟

الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة

الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة

باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب

باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب

شبكة عيون الإخبارية