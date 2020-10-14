بعد مطالب المجلس المحلي .. محافظ العارضة يجتمع بمسؤولي 4 جهات حكومية

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لمناقشة توصية تحويل فرع "التقنية" إلى كلية مستقلة وفتح فرع للبنات بالمحافظة

اجتمع محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر هذا الأسبوع في مكتبه بعدد مسؤولي الجهات الحكومية لمناقشة توصية ومطالب المجلس المحلي المتمثل في تحويل فرع التقنية إلى كلية مستقلة وفتح فرع للبنات بالمحافظة، حيث التقى مدير عام التدريب التقني والمهني بجازان المهندس فوزي بن أحمد رضوان ومشرف فرع تقنية العارضة المهندس علي فلقي جريبي.

واجتمع كذلك ‏برئيس بلدية العارضة المهندس علي أحمد عطيف ومندوب فرع وزارة النقل بجازان المهندس حازم حسن الحازمي، حيث تم مناقشة خطة لصيانة الطرق بالمحافظة والمراكز التابعة لها وفتح ملفات عددٍ من المشروعات التي تهم المواطن.

وكان المجلس المحلي قد ناقش في مطلع الشهر الحالي برئاسة المحافظ العديد من المشروعات وطرح العديد من التوصيات وكان من أبرزها توصية تحويل فرع كلية تقنية العارضة إلى كلية مستقلة بالمحافظة، ومطالبة بإنشاء كلية تقنية للبنات وتحويل مستشفى العارضة القديم إلى مستشفى للنساء والولادة بعد الانتهاء من ترميمه.

كما ناقش المجلس مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة بإنشاء وحدة بيطرية للمحافظة، ومطالبة فرع وزارة النقل بسرعة العمل على معالجة وضع الطرق والمشروعات المتعثرة من خلال إعادة طرحها، والمطالبة بإنشاء مركز إمارة في جبل سلا، وتوجيه البلدية بسرعة معالجة وضع المتنزهات وصيانتها وتطويرها، وتخصيص وتهيئة مواقع ومنافذ بيع للأسر المنتجة وأصحاب النباتات العطرية بها.